Смертельный наезд на 57-летнего прохожего произошел 29 декабря в 3.50 на 76 километре автодороги «Вятка» в Медведевском районе республики. По предварительным данным, 35-летний водитель отечественного грузовика ГАЗ-3302 сбил 57-летнего мужчину. Пешеход шел по дороге вне села или деревни в темное время суток, одежда на нем также была темная, без световозвращающих элементов.- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте наезда до приезда бригады \\"скорой помощи\\", - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.