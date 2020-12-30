Еще одну мечту ребенка, который оставил свою открытку на \\"Елке желаний\\", выполнили в Казани. Художественный руководитель-директор КАРБДТ имени Василия Качалова, депутат Госсовета Татарстана Александр Славутский исполнил новогоднее желание Умара Сафина. Девятилетний мальчик учится в третьем классе школы-интерната №4 и имеет проблемы со здоровьем. Ребенок пожелал большой магнитный конструктор, и свою заявку на конкурс они с мамой заполнили за день до окончания регистрации. Большой надежды на исполнение заветной мечты ребенка не было, но уже на следующий день маме Умара позвонили из театра и предложили встретиться. Ребенка позвали в театр, устроили большую экскурсию перед спектаклем \\"Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна\\": Умар и его мама Гульнара вместе побывали за кулисами, увидел как работает помощник режиссёра, посетили Театральный музей. Затем семья посмотрела этот спектакль.После спектакля Умар сфотографировался с Дедушкой Морозом и артистами театра, а художественный руководитель вручил ему долгожданный конструктор и сладкий подарок.- Я срезал твое пожелание с елки, и мы выбрали для тебя самый большой конструктор. Играй на здоровье и приходи к нам в театр еще, - сказал Александр Славутский. - Молодец что у тебя есть желание, и что тебе хочется все узнать, все попробовать и все посмотреть!