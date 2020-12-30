В 2021-м году Казанская государственная консерватория вместе с почитателями творчества основателя и первого ректора Назиба Жиганова празднует торжественный вечер к 110-летнему юбилею великого музыканта. Сам концерт пройдет 15 января, в день рождения выдающегося татарского композитора.Зрителям будут продемонстрированы архивные видеокадры из жизни и консерваторских будней Жиганова. На сцене Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева будут исполнены известные сочинения Назиба Жиганова: Сюита на татарские темы, фрагменты из опер «Тюляк», «Джалиль», «Намус», «Алтынчач», балета «Нжери», кантата «Республика моя».Перед зрителями выступят симфонический оркестр и хор Казанской консерватории, хоровые коллективы Средней специальной музыкальной школы и ДМШ №4, а также солисты – выпускники и студенты вуза, певцы Айгуль Гардисламова, Сюмбель Киямова, Диляра Тухватуллина, Валентина Строганова, Ильгиз Мухутдинов, Ильдар Рахимов, Бао Веньцзе, Алексей Чайников и учащаяся школы-десятилетки, скрипачка Елизавета Маковская.