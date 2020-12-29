На предновогоднюю встречу пригласили около 150 предпринимателей (оффлайн и оннлайн). Это руководители малого, среднего и крупного бизнеса Татарстана, члены торгово-промышленной палаты Республики (ТПП РТ), партнеры и информационные партнеры ТПП РТ. Участниками бизнес-встречи также стали победители крупных проектов ТПП РТ «100 лидеров» - Татарстан будущего и «Крылья вашему бизнесу». Эти проекты торгово-промышленная палата Татарстана организовала и провела в 2020 году.Мероприятие начали с кофе-брейка, под гул и шум обсуждений, обмен визитками и деловыми мнениями об уходящем годе. В фойе торгово-промышленной палаты организовали небольшую выставку-презентацию продукции известных татарстанских брендов.После кофе, дегустаций и разговоров перешли к официальной части мероприятия. В итоговой предновогодней встрече с предпринимателями приняли участие председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, глава Дрожжановского района Марат Гафаров.Открыл бизнес-завтрак Председатель ТПП РТ Шамиль Агеев. Он поздравил всех с наступающим Новым годом и отметил, что одна из задач ТПП РТ, что настроение бизнес в это пандемийное время было хорошее, чтобы предприниматели Республики развивали бизнес. Как модератор мероприятия глава ТПП РТ передал слово почестному гостю встречи Фариду Мухаметшину.Председатель татарстанского парламента отметил, что год был не простым, особенно для предпринимательского сообщества, это было время ограничений. По словам Фарида Мухаметшина именно в этот период Торгово-промышленная палата показала свой потенциал, свой профессионально-высокий уровень работы. Он также отметил, что многие вопросы о мерах поддержки бизнеса удалось решить именно благодаря активности главы ТПП РТ, так как в бизнес-объединение поступали сообщения от предпринимателей. Фарид Мухаметшин поблагодарил предпринимателей за их социальную позицию, за благотворительность, за поддержку медиков. Он отметил, что предпринимательское сообщество Татарстана не оставалось в стороне и безвозмездно помогало бороться с пандемией коронавируса..- Я особо хочу сказать вот про этого человека», - сказал Фарид Мухаметшин, обращаясь к Шамилю Агееву. - У каждой организации бывают лидеры, Шамиль Агеев проявил исключительную волю, напористость в вопросах защиты предпринимательства и бизнеса, который в республике осуществляют такие люди, как вы. Это обоснованное выступление в защиту бизнеса и подготовка необходимых материалов, проходимых с ТПП РТ. В ноябре Шамиль Рахимович выступал на заседании комитета Госсовета РТ, встречался с Президентом, очень продуктивная встреча была. Профессионально делается все в поддержку бизнеса.В своем выступлении Мидхат Шагиахметов подчеркнул, что министерство экономики и Торгово-промышленная палата находятся в тесном сотрудничестве.- Когда началась пандемия мы в ежедневном формате обсуждали, что необходимо сделать для того, чтобы сохранить наш бизнес, который оказался в непростой ситуации, - отметил он. – Те беспрецедентные меры поддержки предпринимательства, оказанные Правительством страны и республики, позволили сохранить бизнес.Министр экономики сообщил, что количество занятых в секторе малого и среднего бизнеса сохранилось на уровне прошлого года. Он отдельно поблагодарил представителей трудовых коллективов, которые сумели сохранить численность сотрудников.Мидхат Шагиахметов также вручил благодарность от министерства экономики Татарстана за совместную работу председателю. ТПП РТ Шамилю Агееву и первому заместителю Артуру Николаеву.Выступил и глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров. Он отметил, что ТПП РТ стала опорой для предпринимателей в этот непростой период и поблагодарил всех предпринимателей республики и бизнесменов своего района за поддержку. Марат Гафаров в частности отметил значимость малого бизнеса. Он привел пример, когда выросла цена на маски, предприниматели района взялись шить их сами и реализовывали по очень низкой цене, а кто-то даже бесплатно.В рамках бизнес-завтрака в конгресс-зале ТПП РТ предпринимателям вручили членские билеты. Благодарственные письма от торгово-промышленной палаты получили партнеры ТПП РТ из банковского сектора.Благодарственными письмами наградили информационных партнеров ТПП РТ: «Комсомольская правда» Казань, радиостанция «Бизнес ФМ», ГТРК «Татарстан», АО «ТРК «Новый Век», «Бизнес Online», «Казанские ведомости», ТК «Эфир», Интернет-издание «TatCenter», Интернет-газета «Реальное время». А также за плодотворное сотрудничество и совместную реализацию проектов благодарственные письма получили партнеры- предприниматели Торговый дом «ЭМИЗ», Национальный бренд Республики Татарстан «ALGA», ООО «Камамбер».В заключении мероприятия у предпринимателей была возможность пообщаться друг с другом, обсудить совместные проекты и поздравить с наступающим Новым годом.