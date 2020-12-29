В Альметьевске суд признал виновными 40летнего владельца и 33-летнего экс-директора четырех управляющих компаний (УК) в особо крупной растрате, а также в ее организации.Их приговорили к 2,5 и 3 годам колонии общего режима, со штрафами в размере 100 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно.Как было доказано, в 2016-2018 годах осужденные похитили деньги жильцов домов, которые те внесли на счет УК в качестве оплаты за коммуналку. Речь идет о сумме более 4,8 миллиона рублей. Они так и не дошли по назначению в ресурсоснабжающие организации. Подельники перечислили эти деньги на счете подконтрольных их фирм и потратили.- Только один из фигурантов этого дела согласился с обвинениями. Приговор суда пока не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.