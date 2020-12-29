В полицию Набережных Челнов обратился 40-летний прихожанин местной мечети. По словам мужчины, после ее посещения у него из куртки пропали 200 тысяч рублей.Подозреваемого в их хищении полицейские быстро вычислили и задержали. Им оказался ранее уже судимый 46-летний местный житель. По его словам, он шел в полицию, чтобы возместить ущерб потерпевшим по совершенной до этого краже. По пути решил зайти в мечеть и поговорить с имамом. Но увидев чужую куртку, обчистил ее и ушел.- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в МВД Татарстана.