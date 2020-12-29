Сегодня, 29 декабря, в 15.15 в экстренные службы Бугульмы поступило сообщение от 12-летнего мальчика. По словам ребенка, он и его младший – 3-летний, брат живут в квартире дома №48 на улице Ярослава Гашека, им стало плохо.Прибывшие медики «скорой» осмотрели детей и поставили диагноз: отравление угарным газом. Мальчиков в состоянии средней и легкой степени тяжести увезли в больницу.- На место выехала аварийная бригада газовой службы. Причина произошедшего выясняется. По предварительным данным, газовая колонка-водонагреватель была исправна, - сообщили в МЧС Татарстана.Также на место происшествия выехали сотрудники городской прокуратуры, они начали свою проверку.- В ходе нее также будет дана правовая оценка деятельности управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.