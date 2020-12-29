Сегодня, 29 декабря, на трассе А-151 \\"Ульяновск - Цивильск\\" возле села Чурачики в Комсомольском районе Чувашии столкнулись два легковых автомобиля - иномарка \\"Лифан\\" и отечественная \\"Лада Гранта\\". По предварительным данным, водитель \\"Лифана\\" превысил скорость и выехал на встречку. Там он врезался в \\"Ладу Гранту\\".В этой аварии погибли три человека, предварительно - все они были в салоне иномарки.- Для того, чтобы извлечь тела, вызвали спасателей - погибшие были зажаты в салоне машины, - сообщили в МВД Чувашии.