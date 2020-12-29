В Казани окончательно завершилось строительство двух новых детских садов в селе Константиновка. Они получили заключения о соответствии, сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.Дошкольные учреждения на 340 мест каждое расположились на улице Серова-Баруди. В них соблюдены все требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, выполнены строительно-монтажные работы и монтаж инженерных сетей, а также проведено благоустройство прилегающей территории. На территории расположены игровые площадки и теневые навесы.