Во вторник, 29 декабря, у мечети Марджани в Казани простились с народным артистом Татарстана и России, мужем певицы Венеры Ганеевой - Камилем Файзрахмановым. Он скончался накануне. По одной из версий, причиной смерти 61-летнего мужчины стала остановка сердца.- Четыре года назад в казанской «Чаше» супруги отметили жемчужную свадьбу. В августе будущего года пара отметила бы 35-ю годовщину совместной жизни, - отметили в пресс-службе Минкультуры Татарстана.Камиль Файзрахманов был звукорежиссером со стажем работы более 40 лет. Последние год он работал в Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.