В Высокогорском районе Татарстана сотрудники прокуратуры провели проверку в местных школах на предмет соблюдения ими законодательства. Так, были выявлены нарушения при приеме детей в первый класс в 18 образовательных учреждениях.Например, при перечислении тех, кто обладает преимуществом во время зачисления в школу, не указаны дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в случаях обучения их братьев и (или) сестер в этой же школе; также неверно определены дети, которым места в школах предоставляются в первую очередь.- Выявленные недостатки создают предпосылки к нарушению охраняемых законом интересов и прав граждан и совершению коррупционных правонарушений, а также немотивированному отказу в приеме в школу, - прокомментировали в прокуратуре Татарстана.По итогам проверки надзорный орган направил в адрес директоров 18 школ протесты с требованием привести документы учреждений о правилах приема в соответствие с федеральным законодательством.