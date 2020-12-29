В аэропорту Казани у жительницы Татарстана, прилетевшей из Стамбула (Турция), таможенники в ручной клади обнаружили и изъяли 768 незадекларированных ювелирных украшений. Среди них были серьги, кольца, цепочки, кулоны, браслеты и предметы для пирсинга- Визуально все изделия не имели признаков бывших в употреблении, часть из них маркирована клеймом «925». Общий вес изделий составил более одного килограмма - 1 108,32 грамма, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. - В настоящее время ювелирные изделия направлены на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении гражданки к предусмотренной законом ответственности.Напомним, физические лица могут ввозить ювелирные изделия исключительно для личного пользования.