За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 100 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (60). Остальные из Набережных Челнов (11), Елабужского района (4), Зеленодольского района (4), Нижнекамского района (3), Аксубаевского района (2), Верхнеуслонского района (2), Тукаевского района (2), Алексеевского района (1), Балтасинского района (1), Буинского района (1), Заинского района (1), Кайбицкого района (1), Кукморского района (1), Лаишевского района (1), Лениногорского района (1), Менделеевского района (1), Новошешминского района (1), Нурлатского района (1) и Пестречинского района (1). Два случая завозные, 98 - контактные.Среди зараженных трое несовершеннолетних, десятерым - от 18 до 30 лет, 35 - от 30 до 50 лет, 16 - от 50 до 60 лет, 18 - от 60 до 70 лет, 14 - от 70 до 80 лет, четверым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 18 из них, 82 - были оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии СOVID-19 в Татарстане был выявлен у 13 095 человек. На данный момент 10 678 из них выздоровели, 185 - скончались.