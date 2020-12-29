Совсем скоро в Татарстане начнутся новогодние праздники. Жители региона будут отдыхать с 31 декабря по 10 января. Однако глава МЧС респубклики Рафис Хабибуллин заметил, что неплохо было бы сократить эти длинные выходные. Об этом он заявил сегодня, 29 декабря, на брифинге в Кабмине Татарстана.По его словам, именно в этот период наблюдается резкий рост числа пожаров и погибших. Это глава МЧС Татарстана объясняет тем, что многие люди во время отдыха сидят дома без дела, топят бани и употребляют спиртные напитки.