Вечером в понедельник, 28 декабря, на 47 километре 320 метре автодороги “Ульяновск - Димитровград - Самара” произошло массовое ДТП. Около 19.50 автомобиль “ВАЗ 2170” врезался сзади в “Ниссан Тиида”. От удара иномарку выбросило на встречку, где она столкнулась сначала с “Хендай Солярис”, а после - с “Шевроле Круз”.По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную дистанцию. С места аварии он, к слову, поспешил скрыться.В результате ДТП 62-летний пассажир “Ниссана” скончался на месте. 59-летние водитель и другой пассажир этого же автомобиля были госпитализированы. Также в больницу доставили 35-летнего водителя и 33-летнюю пассажирку “Шевроле”, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.