В России продолжается акция «Елка желаний». Это когда со специального новогоднего дерева политики, спортсмены, артисты и просто неравнодушные граждане берут открытки с пожеланиями детей. Ребята, которым не так просто жить в этом мире, мечтают о разном. Кто-то о полетах, поездах, а кто-то о технике.Присоединился к акции и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Он решил исполнить новогоднее пожелание 4-летнего Даниила Крымзова. Мальчик ходит в детский сад № 7, который стал в Чебоксарах экспериментальной площадкой по реализации модели инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями. Для своего возраста он очень смышленый парень. В свободное время любит смотреть мультфильм про Колобка, увлекается рисованием и лепкой.Даниил давно мечтал об электромобиле. Его при посещении дошкольного учреждения мальчику и подарил сити-менеджер Алексей Ладыков.Он встретился там с семьей Крымзовых. В ней воспитываются мальчики-тройняшки, один из которых Даниил.- Выполнил поручение Дед Мороза и поздравил с Новым годом особенного ребенка. Подарок мы привезли прямо в детский сад, там познакомились с двумя братьями Даниила и родителями. Ребятам сюрприз понравился. Мечты должны сбываться, - рассказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на своей странице в Инстаграме.