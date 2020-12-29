В этот вторник, 29 декабря, мэр Казани Ильсур Метшин в Исполкоме города встретился с новым митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.- Благодарны нашему Святейшему, что такого умудренного опытом человека прислали в нашу православную общину. Для нас это важно, потому что мы веками чтим межнациональный мир на нашей земле. У нас мирное соседство представителей всех национальностей. Пусть Татарстан станет для вас родным домом, - сказал на встрече градоначальник.Также Ильсур Метшин выразил надежду на то, что митрополит Кирилл достойно продолжит дело своего предшественника - митрополита Феофана.- Вне зависимости от того, что мы мусульмане, он нас многому научил, был для нас духовно близким человеком, – сказал мэр Казани.В свою очередь митрополит Кирилл поблагодарил за поддержку и пообещал, что работа Феофана будет продолжена.- Казань и Татарстан – это то место, которое завораживает, главное – быть достойным находиться здесь, – сказал митрополит Кирилл.Напомним, прежний митрополит Феофан скончался 20 ноября на 74-году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. По решению Священного Синода Русской Православной Церкви на его место был назначен митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.