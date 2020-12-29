В уходящем - 2020 году Татарстан принял участие в четырех федеральных проектах нацпроекта “Экология” - “Оздоровление Волги”, “Чистая страна”, “Сохранение лесов” и комплексная система обращения с ТКО.На все это было потрачено порядка 2,9 миллиарда рублей: 2,2 миллиарда из федеральной бюджета и 665 миллионов - из местного. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков.По его словам, наиболее затратным направлением в 2020 году стала охрана водных объектов, в ходе которого особое внимание уделялось строительству и реконструкции очистных сооружений. На одно лишь оздоровление реки Волга в этом году было потрачено 1,6 миллиарда рублей.На данный момент в Татарстане работает 181 очистное сооружение, 131 из которых сбрасывает отходы в воду. Однако загрязнение водных объектов происходит в том числе и из-за диффузного стока, поступающего с полей, ферм и ряда промплощадок