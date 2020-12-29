Накануне в Марий Эл выявили 50 новых случаев коронавируса. При этом 49 ранее зараженных выздоровели, а число подтвержденных летальных случаев инфекции увеличилось на один. Такие цифры во вторник, 29 декабря, дает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.Таким образом, с начала пандемии коронавирус подхватили 9 084 жителя республики, 8 086 из которых выздоровели, а 118 - скончались. На данный момент в инфекционных стационарах находится 981 человек: 974 - с пневмонией, 378 - еще и с COVID-19.В региональном Минздраве отмечают, что 160 госпитализированных в тяжелом состоянии, 821 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких при этом подключены 34 человека, а в кислородной поддержке нуждаются 450.