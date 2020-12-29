За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще 8 летальных случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии там от инфекции скончались уже 468 человек. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.В регионе проведено 526 975 тестов на COVID-19 и обследовано 498 353 человека. Исследования помогли выявить 35 753 больных, в том числе 284 - накануне. На сегодня 32 768 из них уже выздоровели. Под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее продолжают находиться 12 511 человек.