По данным на утро вторника, 29 декабря, в Чувашии скончались 509 зараженных коронавирусом людей. За минувшие сутки там подтвердилось еще 11 летальных случаев инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.С начала пандемии в республике коронавирусом заболели 16 155 человек. К этому дню большинство из них - 14 551, выздоровело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 1 января в Чувашии хирургический корпус кардиологического диспансера станет “ковидным”Туда будут госпитализировать зараженных коронавирусом имеющих с сердечно-сосудистые заболевания (подробности)