В Комитете жилищно-коммунального хозяйства Казани обсудили рекультивацию (комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов - Ред.) Самосыровского мусорного полигона на Мамадышском тракте. Он не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, представляет значительную эпидемиологическую опасность, нарушает природный ландшафт, загрязняет почву, подземные и грунтовые воды, а также атмосферный воздух.Процесс рекультивации полигона может начаться в 2021 году, займет три года и будет включать в себя два этапа: технический и биологический. Первые два года планируется исследовать участок, отсыпать его грунтом и сформировать уклоны для равномерного стока осадков с поверхности. Уже после начнется восстановление нарушенных земель и минимизация воздействия процесса на окружающую среду.Работу хотят провести за счет федеральный средств. Для этого после составления проектно-сметной документации планируется заявить проект рекультивации полигона для участия в федеральном проекте «Чистая страна» нацпроекта «Экология».