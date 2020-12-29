С 1 января и до особого распоряжения хирургический корпус кардиологического диспансера Чувашии станет “ковидным”. Туда будут госпитализировать зараженных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для этого в медучреждении развернули 90 коек.- Кардиодиспансер - специализированное лечебно - профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь больным с патологией сердечно-сосудистой системы. Наши медики прошли дополнительное обучение, инструктажи по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, обеспечению противоэпидемического режима и использованию при работе средств индивидуальной защиты. Медучреждение оснащено точками подачи кислорода, аппаратами ИВЛ, соответствующим оборудованием, в достаточном количестве имеется лекарственный запас, - сообщает Минздрав Чувашии.