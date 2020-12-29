Вечером с понедельник, 28 декабря, завершились поиски 34-летнего Евгения Вохмина из Казани. Мужчина, который ушел из дома и не вернулся еще 29 сентября 2019 года, скончался. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.При каких обстоятельствах и где было найдено тело Евгения, не сообщается.Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 17-летней Светланы Белашовой. Она - воспитанница Чистопольского детского дома. Девушка покинула учреждение 6 ноября, и с тех пор о ней ничего неизвестно. В розыск ее объявили в межрайонном следственном отделе СУ СКР Татарстана, одновременно возбудив уголовное дело по статье \\"Убийство\\".