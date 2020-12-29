Несчастный случай произошел в понедельник, 28 декабря, в 15.13 на улице Центральной в селе Куркачи Высокогорского района республики. Там сотрудники ЖКХ меняли трубы и выкопали траншею. Один из рабочих оступился и упал в глиняную яму. 49-летнему мужчине самостоятельно выбраться из траншеи не удалось, не смогли помочь и его коллеги - ногу мужчине придавило бетонной плитой и арматурой.На место происшествия вызывали спасателей МЧС Татарстана. Они смогли вызволить пострадавшего и вытащить его на поверхность.- С переохлаждением организма пострадавшего передали медикам, которые доставили его в ЦРБ Арского района, - сообщили в МЧС Татарстана.