Сообщение о том, что на улице Солдатская в селе Федоровка Лениногорского района республики загорелась ферма, поступило на пульт пожарной охраны в 18.24 во вторник, 28 декабря. На место происшествия сразу выехали сотрудники МЧС Татарстана.По прибытию они обнаружили, что горела сторожа охраны фермы, она была заполнена дымом.. Общая площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра.С огнем быстро справились. Там же в сторожке было обнаружено тело 58-летнего охранника.- Причину возгорания устанавливают, - сообщили в МЧС Татарстана.