Со 2 января татарстанская авиакомпания открывает прямые авиарейсы в Волгоград. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.Так, во вторник рейс из Казани намечен на 6.10, обратно из Волгограда самолет вылетит в 18.50.Следующий рейс из аэропорта столицы Татарстана запланирован на субботу в 04.45, обратно вернутся можно в 18.10.Цена на билет в одну сторону начинается от 4 590 рублей.Также с 3 января авиакомпания начинает осуществлять пассажирские перевозки из Казани в Красноярск. Причем пять раз в неделю на самолете рассчитанным на 50 пассажиров - по понедельникам, четвергам, пятницам и дважды по воскресеньям. Стоимость одного билета в одну сторону от 5 090 рублей.