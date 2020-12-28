В связи с неблагополучной ситуацией с бешенством животных президент Татарстана Рустам Минниханов подпсиал указ о введении карантина на территории поселка железнодорожной станции Высокая Гора и в одноименном селе на улице Тагира Биккинеева.Согласно документу, с этих территорий запрещается вывоз и торговля животными, реализовать и пить молоко от здорового скота без его предварительной пастеризации, убой на мясо больных или с подозрением на бешенство животных, а также вывоз шерсти и шкур здоровых животных без соответствующей дезинфекции.Карантин по бешенству там снимут по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных и при условии выполнения необходимых мероприятий.