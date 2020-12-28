17 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения и 16 000 рублей штрафов оказались не финалом истории про лихача на «Кадиллаке». Напомним, 21-летний парень на американской иномарке изрядно полихачил в центре Казани. Его пассажир снимал все на видео, которое потом выложил в соцсети. Там его нашли и сотрудники ГИБДД, они под ручку записали все что увидели в ролике, а именно все запечатленные там нарушения. Лихача вскоре задержали и доставили в полицию.А сегодня, 28 декабря, парня по решению суда отправили под административный арест. В камере он проведет 7 суток. И это еще не все. Лихач за выезд на встречку может лишится водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.