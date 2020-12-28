В этот понедельник, 28 декабря, в Казанском Кремле в торжественной обстановке президент Татарстана Рустам Минниханов наградил отличившихся в борьбе с пандемией коронавируса врачей и сотрудников Роспотребнадзора.- Пандемия стала серьезным испытанием для всех нас и тем более для системы здравоохранения. Медицинские работники без сна и отдыха самоотверженно боролись с новой мировой угрозой. Каждый житель республики искренне гордится и восхищается вашим профессиональным подвигом, - сказал во время церемонии Рустам Минниханов.Глава республики вручил 49 госнаград России и Татарстана.