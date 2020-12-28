В Татарстане вакцину «Спутник V» получили уже 1 100 человек, 658 из них – это медики. Об этом на пресс-конференции сообщил зам главы Минздрава республики Владимир Жаворонков.Он также отметил, что в прошедшие выходные в регион поступило еще 3 тысячи доз вакцины от COVID-19. Напомним, в Татарстане до февраля 2021 года от инфекции планируют привить 190 тысяч человек.При этом массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Татарстане делать не собираются. По словам Жаворонкова, единственным способом узнать, в какой стадии протекает болезнь остается тест ПЦР.Отметим, что в регионе его перестают делать при плановой госпитализации. При этом, как заявил зам главы Минздрава Татарстана, пациентов с признаками простуды в больницах поместят в буферную зону.