Грядут длинные новогодние выходные. К сожалению, одними из мест, где оказываются люди после прогулки во время гололеда, катания на коньках или лыжах, веселых гуляний порой становятся травмпункты, поликлиники и больницы. При этом российские медики продолжают ежедневно выявлять все новые и новые случаи коронавируса.В связи с этим, “Комсомолка” публикует график работы поликлиник и больниц Йошкар-Олы на ближайшие дни.Так, поликлиника №1 2, 4, 8 и 9 января будет работать с 8.00 до 16.00, а 6 января - с 8.00 до 15.00. Поликлиника №2 2 и 4 января будет работать с 8.00 до 15.00, а 6, 8 и 9 января - с 8.00 до 16.00.Поликлиника №3 2, 4, 8 и 9 января будет работать с 8.00 до 16.00, а 6 января - с 8.00 до 15.00. Поликлиника №4 2, 4, 8 и 9 января будет работать с 8.00 до 16.00.Поликлиника медсанчасти №1 2, 4, 6, 8 и 9 января будет работать с 8.00 до 16.00. Поликлиника республиканского клинического госпиталя ветеранов войн 2, 4, 5, 6 и 8 января будет работать с 8.00 до 14.00.Поликлиники йошкар-олинской детской городской больницы 3, 6 и 9 января будут работать с 8.00 до 15.00. Поликлиника перинатального центра 5 января будет работать с 8.00 до 16.00.Республиканская клиническая больница с 1 по 10 января работать не будет. То же касается детской республиканской клинической больницы и республиканского противовирусного диспансера.Республиканский наркодиспансер 4, 5 и 9 января будет работать с 8.00 до 13.00. Республиканский онкодиспансер 4, 6 и 8 января будет работать с 8.00 до 12.00.Микробиологическая, паразитологическая и ПЦР-лаборатории СПИД-Центра 1, 3, 5, 7 и 9 января будут работать с 8.00 до 13.00, а 2, 4, 6 и 8 января - с 8.00 до 16.00.