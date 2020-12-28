Без рассмотрения оставили в Набережночелнинском городском суде иск Олега Дацко, который сейчас отбывает пожизненное наказание за убийства. Он потребовал признать собранные по его делу доказательства незаконными и выплатить ему 1 миллион рублей компенсации за тесные камеры в СИЗО, где он находился во время следствия.Напомним, что четверо членов банды \\"Тагирьяновских\\" получили пожизненный срок, в том числе и Дацко. Он сейчас отбывает его в колонии \\"Белый лебедь\\" в Пермском крае. Иск он подал отсидев там уже более 16 лет.- Суд исходил из того, что требование о компенсации морального вреда является производным от требования о признании недопустимыми доказательств по уголовному делу. Решение о признании доказательств недопустимыми разрешается в порядке уголовного судопроизводства, поэтому иск о признании доказательств недопустимыми не может быть принят к производству суда, - сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.