На прошлом заседании оперштаба Чувашии по борьбе с коронавирусом, вице-премьер республики Алла Салаева заметила, что правительство региона попросило главу местной митрополии Савватия обратится к прихожанам с просьбой не посещать храмы и церкви на Рождество. На что священнослужитель дал свой ответ.- Храмы мы, священнослужители, закрывать не будем. За закрытыми дверями служить не будем. Храмы будут открыты, - заявил митрополит Чебоксарский и Чувашский Сааватий во время воскресной проповеди во Введенском Кафедральном соборе в Чебоксарах.После он, правда, попросил прихожан соблюдать меры безопасности.- Сколько у нас здесь человек стоит без масок? Вы даже не себя подвергаете опасности, а окружающих! Почему не носите? Я надеваю маску, когда в непосредственной близости от вас нахожусь. Когда причащать выхожу, надеваю маску. Средства индивидуальной защиты должны быть. Обязательно. И на Рождество Христово приходите обязательно в средствах защиты, - заметил священнослужитель.