Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял участие во всероссийской благотворительной акции “Елка желаний”. С елки в доме правительства республики он снял три шара от детей. Это были записки 10-летней Ники Митрюшкиной с ограниченными возможностями здоровья из Горномарийского района, 15-летнего Николая Антоненкова из Йошкар-Олы и Ксении Уртьевой - сироты также из Йошкар-Олы.Дети попросили у Евстифеева шведскую стенку, фотоаппарат и ноутбук соответственно.- Я абсолютно уверен, в самое ближайшее время у перечисленных ребят желания сбудутся, и они получат эти подарки, – заявил глава Марий Эл.