Согласитесь, чего только не происходит во время новогодних каникул? В том числе и травмы. Январские праздники - время особое, не все организации работают и к врачу кажется тоже не попасть. Но казанцы могут выдохнуть и успокоится – медпомощь им окажут независимо от новогодних каникул.Нет, конечно, медицинские учреждения в связи с праздниками поменяют свой график работы. Но стационары, роддома, в том числе гинекологические, а также травмпункты будут принимать пациентов круглосуточно и ежедневно по территориальному принципу.Вне зависимости от места проживания принимать людей будут травмпункты больницы №7 (ул.Чуйкова, 54), №12 (ул.Лечебная, 7) и поликлиники №7 (ул.Фатыха Карима, 14/67). Маленьким горожанам помощь окажут в травмпункте детской больницы №1 (согласно графику работы самой поликлиники) по адресу: ул.Декабристов, 125а, а круглосуточную помощь – в травмпункте ДРКБ по адресу: ул.Х.Бигичева, 20.Взрослые и детские поликлиники в Казани 31 декабря, а также 2, 5 и 9 января будут принимать пациентов по субботнему графику.В свою очередь 1, 3, 7 и 10 января в поликлиниках дежурные терапевтические бригады будут работать с 9.00 до 17.00 для взрослых, и с 9.00 до 15.00 для детей.А 4, 6 и 8 января в поликлиниках будут дежурить бригады (в том числе педиатрические) и специалисты узкого профиля. Будут в указанные дни работать и рентгенологический кабинет, лаборатория, кабинеты неотложной помощи, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы. При этом женские консультации будут принимать пациенток по графику поликлиник.Стоит отметить, что стоматологические поликлиники для взрослых в Казани 31 декабря работают по субботнему графику, а с 1 по 9 января – с 9.00 до 15.00. Неотложная помощь, в том числе и детям, окажут в филиале №1 АО «Городская стоматология» (ул.Чернышевского, 10/6, тел.+7(843)291-01-03).Также в городе организуют дежурство бригад «скорой». Медики окажут помощь во время открытия елочных городков. А непосредственно 31 декабря они дежурят в парке «Черное озеро» и на главной городской елке у Центра семьи «Казан», также во время Рождества с 23.00 6 января до 2.00 7 января у Благовещенского собора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно, как в Казани в ночь на Новый год 2021 будет работать общественный транспортРаньше всех закроется метро (подробности)