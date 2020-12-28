Грядущая новогодняя ночь в Чебоксарах из-за пандемии коронавируса пройдет без массовых праздничных мероприятий. Потому работа общественного транспорта 31 декабря продлеваться не будет. Согласно графику рабочего дня, автобусы и троллейбусы перестанут ходить по маршрутам в 23.00.Отметим, что коммунальные службы Чебоксар в праздники будет работать довольно активно. Приняты необходимые меры по организации бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. В оперативной готовности будут находиться 42 аварийные бригады.Мобильные группы вместе с сотрудниками полиции, в свою очередь, усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте, на торговых объектах и в точках общепита.