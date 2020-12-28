В Чебоксарах в преддверии Нового года прошла пресс-конференция главы городской администрации Алексея Ладыкова. Встреча с журналистами и блогерами транслировалась в социальных сетях, а насущные вопросы могли задать и рядовые жители города. Как сообщается на сайте администрации, на часть вопросов ответы населению предоставили заранее: «Мы все взяли в работу. Если чьи-то вопросы не были озвучены в эфире - ответим в личных сообщениях».В основной массе участников конференции интересовали вопросы ремонта и строительства дорог, школ и детских садов, изменения маршрутов транспорта, благоустройства набережнои и общественных пространств.Что касается благоустройства, то, по словам Ладыкова, план на предстоящий год уже известен.- Это «Дубовая роща» в Новоюжном районе и благоустройство территории вокруг ДК «Салют» в Юго-Западном районе. Кроме этого, приступим к реконструкции пятого этапа Набережной. И начнем благоустраивать территорию вокруг гостиницы «Курортная», - рассказал глава администрации города.Что касается социально значимых объектов, в планах на два ближайших года строительство школ: в микрорайоне «Университет» - на 1500 мест, в «Ленте» и «Радужном» - на 1100 мест. Затем приступят к работам в микрорайонах «Солнечный» и «Акварель» - там школы должны возвести до 2025 года.Что касается общественного транспорта, то, по словам Алексея Ладыкова, властям предстоит разработать и провести настоящую реформу, которая может объединить Чебоксары, Новочебоксарск и, возможно близлежащие населенные пункты. Также появится единый заказчик пассажироперевозок.- В некоторых городах это правило уже действует. Заключаются брутто-контракты, где заказчик платит перевозчику за выполняемую работу, а все средства, полученные от пассажиров, поступают в бюджет, - отметил Алексей Ладыков.Он также разъяснил, что при новой схеме перевозчику не придется гнаться за пассажиропотоком, а город будет обеспечен общественным транспортом. Что касается повышения стоимости проезда, то, по словам Ладыкова, это вынужденная мера и достаточно несущественная - подсчитаны тарифы по оптимистичному варианту, исходя из уровня перевозок в доковидном 2019 году.В рамках пресс-конференции прозвучали ответы не на все вопросы - власти города взяли время для подготовки соответствующей информации.