Страшная авария произошла в субботу, 26 декабря, в 18.20 на 802 километре автодороги М-5 \\"Урал\\" в Николаевском районе Ульяновской области. Там 45-летний водитель иномарки \\"Рено Аркана\\" не учел дорожные и метеорологические условия - шел снегопад, превысил скорость. Как результат, он не справился с управлением и выехал на встречку.Там его автомобиль столкнулся с внедорожником \\"Ниссан Х-трейл\\". После этого \\"Рено Аркана\\" врезался во встречный грузовик \\"Мерседес Бенц\\" с полуприцепом \\"Шмитц\\".- В результате ДТП смертельные травмы получил 10-летний пассажир автомобиля \\"Рено Аркана\\", он скончался в больнице, - сообщили в МВД Ульяновской области.