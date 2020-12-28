Жительница Казани Марина Н. в выходные решила поискать подарок для детей-школьников и наткнулась на глобусы. Продавались они в небольшом магазине \\"1000 мелочей. Посуда, хозтовары\\" на улице Чистопольской в Московском районе. Марину привлекла цена - за маленький \\"макет Земли\\" просили всего 250 рублей, за глобус побольше - 400 рублей.- Я обрадовалась, решила, что вполне бюджетно, но решила рассмотреть повнимательнее, поскольку слышала и читала - учебные пособия могут быть изготовлены в Китае, а там не очень хорошо знают географию, - рассказала \\"Комсомолке\\" Марина. - Так и оказалось - Крым на этих глобусах был выделен одним цветом с Украиной.Попытка обратить внимание продавца ни к чему не привела - мужчина проигнорировал замечание покупательницы.- Каюсь, я не рассмотрела Восток - может, там и Сахалин вместе с Курильскими островами давно уже принадлежат Японии, а мы и не знаем? - грустно подытожила женщина.