За минувшие сутки в Марий Эл подтвердились еще 2 смерти от коронавируса. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 117. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.С начала пандемии коронавирус в республике был выявлен у 9 034 человек, большая часть из которых - 8 019 человек, уже выздоровела. На данный момент в инфекционных стационарах находятся 978 пациентов: 970 - с пневмонией, 390 - еще и с COVID-19.При этом Минздрав Марий Эл замечает, что 154 госпитализированных сейчас в тяжелом состоянии, 824 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 30 пациентов, а в кислородной поддержке нуждаются 456.