В Чувашии продолжает расти число летальных случаев коронавируса. Если в начале декабря там было зафиксировано чуть более 300 смертей, то сейчас их число достигло 496. Последние 10 были подтверждены за прошедшие сутки. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.С начала пандемии в республике провели 402,1 тысячи тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 16 043 больных (112 - накануне). На данный момент большинство из них - 14 420 человек, выздоровело.