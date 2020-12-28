За минувшие сутки в Татарстане выявили 105 случаев коронавируса, сообщает региональный Минздрав..Заметим, что большинство новых инфицированных - казанцы (55 человек). Также немало больных из Набережных Челнов (13 человек).Среди зараженных нет несовершеннолетних, девятерым - от 18 до 30 лет, 42 - от 30 до 50 лет, 18 - от 50 до 60 лет, 20 - от 60 до 70 лет, 13 - от 70 до 80 лет, троим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 22-м из них, 83 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии COVID-19 в Татарстане был выявлен у 12 995 человек. На данный момент 10 658 из них выздоровели, 185 скончались.