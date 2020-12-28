В новогоднюю ночь в Казани общественный транспорт будет развозить горожан по 22 маршрутам. Это 64 автобуса, троллейбуса и трамвая. Они будут работать до 2.00. А вот метро закроется гораздо раньше – в полночь.На следующий день – 1 января, на маршруты автобусы выйдут в 7.00, а метро будет работать с 7.00 и до 24 часов. Общественный транспорт вплоть до 10 января перевозит пассажиров по графику выходного дня.Помимо этого, стало известно, что в ночь на Рождество жителей столицы Татарстана после праздничной службы в храмах в 2.30 на остановку «Центральный стадион» подадут пять автобусов №№23, 30, 6, 10а, 15 и троллейбус №2.