По последним данным, в Ульяновской области выявили более 35 тысяч случаев коронавируса. Среди зараженных - губернатор региона Сергей Морозов и его супруга. В связи с распространением инфекции было решено ужесточить контроль за соблюдением антиковидных мер и ввести новые правила. Соответствующий указ подписал глава области.Так, точки общепита, несмотря на выходные, по-прежнему не могут работать с 22.00 до 7.00. До окончания праздников продолжает действовать и режим обязательной самоизоляции для пенсионеров. Масочный режим также никто пока не отменяет.Из нового - обязательная дезинфекция спортивного инвентаря, который выдается напрокат, после каждого использования. Горожане, которые приходят со своими коньками, лыжами и тюбингами также должны их обеззараживать. Перед выходом на каток или другую площадку для катания, у них будут измерять температуру и не выпускать, если она выше 37 градусов.В раздевалках при этом должно быть ограниченное число людей - на одного человека должно быть 7 квадратных метров. На льду же на одного катающегося должно приходиться как минимум 10 “квадратов”.