Недостроенная автостанция с участком земли 2,9 гектара в Новочебоксарске выставлена на продажу за 37 миллионов рублей. Речь идет об объекте готовностью на 32%. Он находится на пересечение улиц Пионерской и 10-й Пятилетки. Согласно объявлению, территория находится в долгосрочной аренде до 19 апреля 2021 года.Отмечается, что после окончания строительства “автостанции” ее можно будет использовать не только в качестве станции техобслуживания автомобилей, автомойки или автомагазина, но и как торговый центр.