В Ульяновске завершились поиски 14-летнего Артема Борисова из Заволжского района. Парень, который перестал выходить на связь с близкими еще 20 декабря, найден живым. Об этом на выходных сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда \\"Лиза Алерт\\".Где именно подросток находился последнюю неделю и почему не связывался с родными, не уточняется.Напомним, в соседнем Татарстане до сих пор идут поиски 17-летней Светланы Белашовой. Она - воспитанница Чистопольского детского дома. Девушка покинула учреждение 6 ноября, и с тех пор о ней ничего неизвестно. В розыск ее объявили в межрайонном следственном отделе СУ СКР Татарстана, одновременно возбудив уголовное дело по статье \\"Убийство\\".