Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в 6.35 в воскресенье, 27 декабря, на 601 километре федеральной автодороги М7 \\"Москва-Уфа\\". Возле села Юваново в Ядринском районе женщина-водитель легковушки \\"Ниссан-Тиида\\" на встречке врезался в многотонную фуру \\"МАН\\", который двигался в сторону Москвы. Водитель и два ее пассажира погибли на месте аварии.Во время изучения обстоятельств аварии сотрудники выяснили, что на сужающемся участке дороги женщина-водитель проехала прямо, и выехала на противоположную полосу трассы, где и произошло столкновение.- Личности погибших сейчас устанавливаются сотрудниками УГИБДД МВД Чувашии, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По факту ДТП проводится проверка.