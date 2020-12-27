Сегодня, 27 декабря, в Бугульминском районе Татарстана на дороге «Казань - Оренбург» возле поселка Карабаш столкнулась груженная фура и самосвал. Удар был настолько сильным, что у последнего просто оторвало кабину. Она в итоге оказалась в кювете вместе с другим грузовиком. Все, что осталось от самосвала, осталось стоять на проезжей части.По предварительной информации, в этой аварии один человек погиб и еще один пострадал, его с места происшествия увезли в больницу. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.