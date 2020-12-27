Как сообщает сегодня, 27 декабря, федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19, в Ульяновской области зарегистрированы 8 новых смертей от коронавируса. Число летальных исходов инфекции в регионе выросло до 460.Кроме того, за прошедшие сутки там было выявлено еще 284 зараженных COVID-19. С начала пандемии в области вирус обнаружили у 35 188 человек. 32 256 из них уже выздоровели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Не унываем, ведь настрой тоже влияет на выздоровление»: глава Ульяновской области Сергей Морозов и его супруга заразились коронавирусомПо словам главы региона, он продолжает работать и надеется, что его детей болезнь обойдёт стороной (подробности)